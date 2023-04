10 anos de Blues e Jazz em Bonito: Confira as novidades da próxima edição do Festival

Tradição no estado, o Festival Bonito Blues & Jazz está com a sua 10° edição confirmada para 2013. Organizado pelo La Paloma Eventos e Bolt Produções, o festival que acontecerá nos dias 8, 9 e 10 de junho no Selina – Hotel em Bonito (MS) tem como objetivo mostrar para o público sul-mato-grossense, a cultura da música do blues e do jazz como forma de arte e entretenimento.

A cidade de Bonito recebe o festival como uma tradição da cultura do estado, inovando o ecoturismo de um dos principais pontos turísticos em Mato Grosso do Sul. Evento que contava anteriormente com apenas artistas de MS, começou a integrar atrações de países de fronteira, possibilitando um intercâmbio cultural com o Paraguai e Argentina, trazendo valores artísticos para a música do jazz e do blues para a região do estado.

Programação:

No dia 08/06 (Quinta – Feira) – No show de abertura estarão se apresentando com músicas instrumentais as bandas; El Trio, banda local do estado de Mato Grosso do Sul, Walter Pinheiro (São Paulo) e Boldrini Quarteto (Paraná) .

Dia 09/06 (Sexta – Feira) Todos de Assunção – Paraguai, o evento conta com a participação exclusiva das bandas; Band’Elashica formada exclusivamente por 10 garotas, Vpl Blues com composições autorais em espanhol e guarani e o lendário baterista Toti Morel y Fila acompanhado de suas filhas.

No dia 10/06 (Sábado), o show de encerramento será de Rula y Los de la Esquina (Argentina) performando na guitarra, Mato Grosso do Blues (Campo Grande – MS) homenageando grandes compositores do estado como José Boaventura, Zé Pretim e Renato Fernandes. E para encerramento da noite, Big Gilson (Rio de Janeiro) se apresentará com o melhor do blues carioca.

Para o aniversário de 10 anos do festival, serão homenageados os compositores do MS como José Boaventura, Zé Pretim e o grande poeta do Blues, Renato Fernandes, a alma dos Bêbados Habilidosos. E também será feito um compilado de demonstrações no evento como forma de comemoração.

História

O “Festival Blues” como foi primeiramente chamado, foi criado em 2012 dedicado a artistas e bandas locais de Mato Grosso do Sul que desenvolveram o cenário musical do blues e do jazz regional. Com apenas apresentações do guitarrista Fábio Brum, um dos pioneiros do blues no estado, o Festival foi alternando seu repertório ao longo dos anos.

Com pouca visibilidade para mostrarem suas obras, estes compositores locais tiveram a oportunidade de mostrar para um público totalmente novo, suas obras e músicas. Em 2013, o evento cresceu e criou workshops de gaita e guitarra e contou com a participação de músicos de renome, incluindo Ivan Márcio e Giba Byblos.

O Festival foi evoluindo ao decorrer dos anos e ampliando os artistas que iriam performar no evento, com atrações do gênero de todo Brasil como; Fabio Brum, Marcelo Atanásio e o compositor de Londres Peter Screw. Um dos espetáculos mais esperados das primeiras edições do festival foi o ex – vocalista e principal compositor da banda Bêbados Habilidosos; Renato Fernandes. Uma das maiores referências do blues em MS e precursor do gênero por todo estado, Renato foi pioneiro no movimento blues considerado uma lenda pelo seu trabalho dedicado à música no Mato Grosso do Sul.

Serviço:

Para mais informações acesse pelas redes sociais: @bonito.blues

Os ingressos possuem o valor de R$ 40 por noite e pode ser adquirido pelo site: https://beta.sympla.com.br/evento/10-bonito-blues-jazz-festival/1958230

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.