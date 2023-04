Almir Sater pede e Riedel vai regulamentar atividades agropecuárias no Pantanal

No último fim de semana, Eduardo Riedel e sua esposa, Mônica, estiveram na fazenda do cantor Almir Sater, no Pantanal (município de Aquidauana) e lá, teriam ouvido do cantor um apelo para atuar na proteção do bioma. “Foi uma conversa muito tranquila sobre cultura, meio ambiente, mas com um tom muito amplo, não foi uma conversa sobre plantio de soja especificamente”, disse Riedel.

A partir desta converssa o governador decediu pelo envio de um projeto de lei servirá para acalmar os ânimos entre ambientalistas e produtores rurais, depois de a Comissão de Constituição de Justiça e Redação (CCJR) da Assembleia Legislativa ter rejeitado projeto de lei que proibia o plantio de monoculturas no bioma pantaneiro, proposto pelo deputado Pedro Kemp (PT) e que vinha sendo idealizado pelo deputado estadual Amarildo Cruz (PT), que morreu no mês passado.

“O projeto de lei será apresentado em um momento certo, com o devido amadurecimento científico”, afirmou Eduardo Riedel. Segundo ele, instituições como universidades a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) e entidades ligadas aos produtores e ambientalistas serão ouvidos.O governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel (PSDB), disse que a administração estadual enviará nos próximos meses um projeto de lei que irá regulamentar a atividade agropecuária no Pantanal.

O governador afirmou que o Pantanal é um orgulho para todo sul-mato-grossense. “É um ativo ambiental”, afirmou. Riedel ainda procurou colocar panos quentes nas tensões entre ambientalistas e produtores. “Toda ameaça (ao Pantanal) tem de ser olhada com carinho, o que não é o caso (sobre soja presente no bioma)”, comentou.

