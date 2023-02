1ª noite teve bom público em Ribas

A primeira noite de festa carnavalesca em Ribas do Rio Pardo (MS) contou com bom público na noite deste sábado, dia 18. O evento custeado por dinheiro é intitulado “Ribas Folia” e conta com programação de três dias (18/19/20) e três bandas. “A banda principal não cantou os hits atuais. A qualidade do som estava ruim e piorou depois que a última banda subiu no palco” detalha Pedro Henrique Santos, no Facebook. O evento também teria sido encerrado antes do horário programado, às 3h. “Às duas e pouco desligaram o som e acabou”, reclama outro folião.

Outro ponto baixo do Ribas Folia, na opinião de alguns amantes do carnaval, teria sido a decoração. “Onde estão os 260 mil que o prefeito disse?”, questiona um internauta. Ao Rio Pardo News o comando da Polícia Militar informou que o policiamento foi reforçado e que os policiais estão responsáveis pela segurança do entorno do evento. Dentro do recinto a segurança é de responsabilidade da empresa especializada contratada pela Prefeitura.

Números não oficiais dão conta de que cerca de mais de 3 mil pessoas passaram pelo Parque dos Ipês nesta primeira noite de carnaval. Procurado pela reportagem, o chefe do departamento de Cultura do Município, Roger Taveira, não soube informar números oficiais da primeira noite. De acordo com a programação divulgada, o Ribas Folia 2023 segue neste domingo com a segunda noite sob o comando da cantora Lya Mayo e dos artistas DJ Ferrovia e Fabinho Bahia.

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.

Leia mais: Marchinhas antigas animam carnaval do “Vovó Ziza”