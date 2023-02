Marchinhas antigas animam carnaval do “Vovó Ziza”

Foi ao som de antigas marchinhas carnavalescas que os idosos do Centro de Convivência do Idoso “Vovó Ziza” comemoraram a volta do tradicional baile de carnaval da unidade, famosa por também reunir nas festividades, familiares e amigos dos frequentadores do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV).

Com o apoio da Secretaria de Cultura e Turismo (Sectur) e da Secretaria de Governo (Segov), o baile contou com a animação da banda DUU Carnaval, que ainda levou bailarinos para animar a festa. E nos intervalos nada de descanso, já que um repertório de vanerão não deixou ninguém sentado. Em blocos ou curtindo a festa sozinhos, os idosos esbanjaram criatividade e capricharam nas fantasias e adereços. O CCI começou o ano com 430 idosos inscritos no SCFV.

Para o secretário municipal de Assistência Social, José Mário Antunes, os eventos festivos do CCI levam descontração para os idosos, por isso a prefeitura já está finalizando os detalhes para o retorno dos bailes que ocorrem toda sexta-feira na unidade, atraindo, inclusive, grupos da terceira idade do interior do Estado. “Tudo será feito conforme vocês merecem, por isso estamos preparando tudo com muito carinho e em breve os bailes estarão de volta”, disse.

A programação de carnaval nas unidades da SAS continuam até o final do mês. No próximo dia 24 será a vez do grupo da terceira idade do CCI “Jacques da Luz”, nas Moreninhas, realizar o tradicional baile de carnaval que deve reunir mais de 100 idosos.

