Saiba como usar a nota do Enem para garantir uma vaga nas universidades

As notas do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) já estão disponíveis para consulta na página do participante. Com a antecipação da divulgação dos resultados, os estudantes já podem planejar quais serão as melhores opções para garantir uma vaga nas universidades públicas e particulares.

Conforme explicou ao jornal O Estado o professor Diego Lelis, do Colégio Marista Alexander Fleming, os estudantes podem obter acesso ao Sisu (Sistema de Seleção Unificada), Prouni (Programa Universidade para Todos) e até mesmo concorrer a uma vaga nas universidades particulares.

“O aluno vai fazer o seu cadastro online no Sisu que é um sistema de seleção que vai ficar aberto do dia 16 ao 24 de fevereiro, ele vai acompanhar as notas de corte, que são disponibilizadas um dia após a inscrição, se a nota dele for inferior, ele não entra no curso e vai precisar optar por outra cidade, ou outro curso. Ele pode escolher dois cursos e é importante que acompanhe diariamente, já que o cadastro é dinâmico, no dia 24 de fevereiro fecha o sistema e vai valer a última alteração. O Prouni é uma Bolsa então o aluno pode estudar com 50% de bolsa ou 100%, em ambos os alunos têm que ter prestado o Enem no ano anterior”, explicou.

Por Michelly Perez – Jornal O Estado do MS.

