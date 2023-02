Dia Nacional da Luta dos Povos Indígenas é marcado por criação de ministério e tragédia Yanomami

Em 2023, o Dia Nacional da Luta dos Povos Indígenas, comemorado nesta terça-feira (7), é marcado pela criação do Ministério dos Povos Originários e a condução da Funai (Fundação Nacional dos Povos Indígenas) por uma mulher. Além disso, a tragédia dos povos Yanomami ficou evidenciada e fomentou os debates sobre a presença do garimpo em terras indígenas.

Para a ministra dos Povos Originários, Sônia Guajajara, há uma crise humanitária no Brasil. Ela citou como causas as invasões de territórios, o desmatamento, o garimpo ilegal, a falta de assistência adequada em saúde e saneamento, entre outros.

“Não é mais possível convivermos com povos indígenas submetidos a toda sorte de males, como desnutrição infantil e de idosos, malária, violação de mulheres e meninas e altos índices de suicídio. […] arrisco dizer, sem exagero, que muitos povos indígenas vivem verdadeira crise humanitária em nosso país”, disse Guajajara, a primeira indígena a ocupar um cargo de ministra, no dia de sua posse.

Ela tem acompanhado as ações interministeriais que tentam conter a crise humanitária envolvendo o povo Yanomami. Afetados pela presença do garimpo ilegal em suas terras, os indígenas enfrentam casos de desnutrição e doenças como malária e pneumonia, situação histórica que piorou nos últimos quatro anos.

Segundo a ministra, setores de inteligência do governo federal e o movimento indígena identificaram a fuga de garimpeiros da Terra Indígena Yanomami, em Roraima. Guajajara destaca que para que o Brasil consiga sair da situação de emergência em saúde indígena é preciso combater o garimpo ilegal. “Não é possível que 30 mil yanomami sigam convivendo com 20 mil garimpeiros dentro do seu território”.

Quem é Sônia Guajajara

Sônia Guajajara é indígena, nascida na terra de Araribóia, no estado do Maranhão e faz parte do povo Guajajara/Tentehar. Ela é a primeira deputada federal indígena eleita pelo estado de São Paulo e foi escolhida para assumir a pasta do Ministério dos Povos Indígenas, criada pelo novo governo.

Guajajara é a primeira indígena a ocupar um ministério. Em maio de 2022 foi eleita pela revista Time como uma das 100 pessoas mais influentes do mundo. A ativista é formada em Letras e Enfermagem pela Universidade Estadual do Maranhão (UEMA) e pós-graduada em Educação Especial.

Ela ainda desempenha o papel de Coordenadora Executiva da APIB, finalizando o seu segundo mandato (2017/2022) e compõe o Conselho da Iniciativa Inter-religiosa pelas Florestas Tropicais do Brasil, iniciativa que integra um programa das Nações Unidas.

Em novembro, Guajajara esteve presente na COP-27 (Conferência do Clima da ONU), no Egito, ao lado de Marina Silva e Izabella Teixeira — representantes de organizações ambientalistas — e outras lideranças indígenas, e cobrou a criação do Ministério dos Povos Originários e maior participação dos indígenas no governo. Na transição, ela integrou o Grupo Técnico dos Povos Originários.

Data

O Dia Nacional de Luta dos Povos Indígenas é celebrado desde 2008. A data escolhida é uma homenagem ao guarani Sepé Tiaraju, guerreiro morto em de 1756 durante a histórica Batalha de Caiboaté, em São Gabriel (RS).

O motivo do conflito foi o Tratado de Madrid, que estabelecia novas fronteiras entre as colônias da Espanha e de Portugal e, consequentemente, determinou a evacuação da população que vivia na República Guarani, na região das Missões, abrangendo o que é o oeste do Rio Grande do Sul, o Norte da Argentina e o Paraguai. Assim como Sepé, cerca de 1.500 indígenas foram mortos na batalha. Contudo, o corpo dele não foi encontrado e, assim, nasceu o mito de que o herói teria subido aos céus, tornando-se um santo.

Em 2017, o Vaticano autorizou o início do processo de canonização do guarani para se tornar, oficialmente, santo. Atualmente, a canonização está na fase de beatificação e pode demorar alguns anos para ser concluída.

