Volta de testes para COVID-19 no quartel de bombeiros da Capital é repensado

O secretário de saúde de Mato Grosso do Sul, Geraldo Resende revelou nesta quinta-feira (6), que o endereço do antigo drive-thru de testes para COVID-19 do quartel do Corpo de Bombeiros Militar do centro de Campo Grande, está em reforma e que coordenadores estudam a mudança das antigas atividades para outro local.

”Estamos estudando a instalação de um novo drive-thru para testagem. O que eu fiquei sabendo é que o quartel dos bombeiros da Capital está passando por uma reforma que pode demorar”, disse Resende.

Segundo o diretor de saúde e assessor técnico do Corpo de Bombeiros Militar na SES (Secretaria de Estado de Saúde), coronel Marcello Fraiha, as autoridades no assunto estão analisando as possibilidades do retorno da equipe do Corpo de Bombeiros na realização de testes contra a COVID-19 na Capital, mas que não existe confirmação e muito menos alguma previsão.

Testes Antígeno e RT-PCR

Os testes para detecção da COVID-19 estão disponíveis nas 72 unidades básicas e de saúde da família distribuídas nas sete regiões urbanas e distritos de Campo Grande, além do Centro de Testagem, na região central.