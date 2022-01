Em Miranda, criança e pai ficam feridos após telhado de residência desabar

O telhado de uma casa desabou no município de Miranda, distante a 207 quilômetros de Campo Grande, e acabou deixando feridos o pai e um criança de três anos. O fato, que aconteceu na aldeia indígena Moreira, resultou no adulto ser atendido em uma unidade de saúde da cidade e o filho transferido para a Santa Casa da Capital.

Com ferimentos leves, o patriarca já teve alta, enquanto que a criança foi avaliada com cortes na cabeça. Após transferência, o quadro de saúde do pequeno segue estável. Ele está consciente e sob observação médica, acompanhado da mãe e de uma tia.

Não se sabe muito bem o que causou o telhado cair. Apenas o pai e o caçula estavam dentro da casa no momento do desabamento. A mãe e outros quatro filhos não passaram por esse “sufoco”.