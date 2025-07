Vírus Sincicial já responde por quase metade dos casos graves respiratórios em idosos

Estudo nacional aponta alta mortalidade em pacientes com 60 anos ou mais internados por pneumonia causada pelo VSR



Um levantamento feito por especialistas de diferentes regiões do país apontou que o Vírus Sincicial Respiratório (VSR) tem impacto direto nas internações por pneumonia entre pessoas com 60 anos ou mais no Brasil. Entre os 3.348 pacientes avaliados entre 2013 e 2023, a maioria apresentava doenças crônicas como cardiopatias (64,2%), diabetes (32%) ou doença pulmonar obstrutiva crônica – DPOC (24,5%).

O estudo mostra que essas comorbidades aumentaram o risco de agravamento do quadro: 34,8% dos idosos com doenças pré-existentes precisaram de UTI, as internações duraram, em média, 13,2 dias e a taxa de mortalidade chegou a 26,9%.

A transmissão do VSR ocorre de forma semelhante à gripe e à covid-19, por contato direto com gotículas respiratórias ou superfícies contaminadas. Embora seja mais conhecido por causar bronquiolite em crianças, o vírus tem circulado amplamente também entre idosos, segundo a Sociedade Brasileira de Infectologia (SBI). A entidade alerta para a baixa testagem no sistema público de saúde, o que leva ao subdiagnóstico da infecção.

Em 2025, os casos de VSR cresceram de forma expressiva. Dados do boletim InfoGripe, da Fiocruz, mostram que o vírus foi responsável por 45% dos diagnósticos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) no primeiro semestre, quase o dobro do registrado por Influenza A e Rinovírus.

Diante da subnotificação e da baixa cobertura vacinal, a SBI lançou a campanha “Protegido você vai longe”, com foco na conscientização da população idosa sobre os riscos do VSR e a importância da vacinação.

“A iniciativa também pretende esclarecer e diferenciar a infecção pelo VSR na infância (bronquiolite) das suas implicações para a população idosa. A ideia da campanha é interligar a longevidade com a importância da vacinação e esclarecer que muitos dos sintomas podem não ser de gripe, mas sim do VSR, vírus que tem um grande potencial para provocar a pneumonia”, diz a SBI.

Segundo a entidade, a circulação intensa do vírus entre crianças em 2025, com aumento de internações por bronquiolite nas regiões Norte, Centro-Oeste, Sudeste, Sul e Nordeste, indica que a mesma dinâmica afeta também a população idosa.

*Com informações da Agência Brasil

