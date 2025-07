Neto é preso em flagrante por agredir a avó em Paraíso das Águas

Na manhã desta quinta-feira (17), um homem de 32 anos foi preso pelo crime de lesão corporal qualificada pela violência doméstica contr a avó de 88 anos em Paraíso das Águas.

A idosa é diagnosticada com Alzheimer e estava com um ferimento na cabeça. O caso chegou ao conhecimento da polícia, por volta das 8h30min, após a vítima chegar na delegacia companhada de um familiar e relatar ter sido agredida pelo neto.

Uma viatura da polícia policial estava estacionada em frente à delegacia e os policiais prestaram socorro à vítima, encaminhando a idosa ao Pronto Atendimento da cidade.

A muher levou pontos e permaneceu consciente, em observação. Já o homem foi encontrado em um bar na rua Maria Luiza de Rezende, consumindo bebida alcoólica e foi preso em flagrante.

O caso foi registrado como lesão corporal no contexto de violência doméstica, com agravante pelo estado de saúde e idade da vítima.

A prisão foi realizada pela Polícia Civil do Mato Grosso do Sul por meio da Delegacia de Paraíso das Águas. O ocorrido segue com investigações.