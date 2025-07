Sua rua está na rota? Fumacê passa por três bairros da Capital nesta quinta

Borrifação contra o mosquito Aedes aegypti será feita das 16h às 22h nos bairros Cruzeiro, Autonomista e Monte Castelo



Nesta quinta-feira (17), equipes responsáveis pelo controle de endemias em Campo Grande realizam aplicação de inseticida em três regiões da cidade, como parte das ações de combate ao mosquito Aedes aegypti. O serviço de borrifação com o Fumacê, no formato de Ultra Baixo Volume (UBV) pesado, será executado das 16h às 22h nos bairros Vila Cruzeiro, Jardim Autonomista e Monte Castelo.

O itinerário inclui as seguintes ruas:

– Cruzeiro: R. Bahia com R. José Oliva

– Autonomista: R. Itambé com R. Jales

– Monte Castelo: R. Canaã com Av. Julia Maksoud

A orientação é que os moradores mantenham portas e janelas abertas durante a passagem do veículo para que o veneno atinja os locais de maior circulação do mosquito. A aplicação pode ser suspensa ou cancelada caso haja chuva, ventos fortes ou neblina, condições que comprometem a eficácia do produto.

O inseticida é voltado para o combate ao mosquito adulto que são responsáveis pela transmissão de doenças como dengue, zika e chikungunya.

