‘Vira CG Saúde’ devolve a audição e bem-estar a pacientes

Pacientes que conviviam com o silêncio, dificuldades de comunicação e limitações na rotina, recuperaram a escuta nesta semana, durante o Dia D de atendimentos especializados realizado quinta-feira (28), na Funcraf (Fundação para o Estudo e Tratamento das Deformidades Craniofaciais), dentro do programa ‘Vira CG Saúde’, da Prefeitura de Campo Grande.

A ação reuniu 125 pacientes, mais de 300 procedimentos especializados e a entrega de aparelhos auditivos pelo SUS. Desde as primeiras horas da manhã, a movimentação intensa de pacientes, familiares e equipes multidisciplinares transformou a instituição em um espaço marcado pela expectativa e emoção.

Entre os pacientes atendidos estava a costureira Rosilene Prisca Rodrigues, de 65 anos, que aguardava havia mais de um ano pelo aparelho auditivo.

“Vai mudar muita coisa para mim. Agora vou conseguir entender melhor as pessoas, prestar mais atenção nas minhas clientes e viver com mais tranquilidade”, contou emocionada.

A policial penal Marlene Moreira Marmora, de 44 anos, também saiu aliviada. Ela acompanhou a mãe, Carmen, de 82 anos, para receber o aparelho auditivo.

“Minha mãe gosta de assistir televisão, conversar, participar mais das coisas. Quando ligaram avisando que o aparelho tinha chegado, viemos correndo. É uma felicidade enorme”, disse.

Com investimento superior a R$ 60 milhões e mais de 24 mil procedimentos, o Vira CG Saúde reúne Prefeitura, Sesau, bancada federal e instituições parceiras para acelerar atendimentos especializados e reduzir filas históricas do SUS em Campo Grande.

Na Funcraf, estão previstos 5.636 procedimentos, incluindo consultas em neuropediatria, exames de imagem, avaliações neuropsicológicas e a entrega de aparelhos auditivos.

A prefeita Adriane Lopes acompanhou o Dia D na entidade, e destacou que o programa vai além dos números e representa um compromisso direto com a dignidade da população.

“Cada paciente chamado representa uma vida que volta a andar, ouvir, enxergar ou viver sem dor. O Vira CG Saúde foi construído para enfrentar filas históricas e garantir que as pessoas tenham acesso ao atendimento que esperaram por tanto tempo”, afirmou.

Também presente no mutirão, o secretário municipal de Saúde, Marcelo Vilela, reforçou que a proposta é ampliar o acesso e acelerar a resposta da rede pública.

“O SUS é dinâmico e as filas existem porque diariamente novas pessoas precisam de atendimento. Nosso compromisso é reduzir o tempo de espera, ampliar os mutirões e garantir que mais pacientes consigam acesso aos procedimentos especializados”, pontuou.

Ao longo da semana, outros prestadores parceiros do Vira CG Saúde também realizaram mutirões e chamamentos de pacientes para consultas, exames e cirurgias especializadas.