Operação Blackout combate os crimes de furtos de fios e cabos em Selvíria

Nesta sexta-feira (29) a Polícia Civil deflagrou a Operação Blackout, voltada ao combate aos crimes de furtos de fios e cabos na cidade. A ação contou com o apoio da Polícia Militar. O caso aconteceu em Selvíria, cidade distante 397 quilômetros de Campo Grande.

Segundo as informações divulgadas, durante a operação, foram cumpridos nove mandados de prisão, sendo seis relacionados a investigações de furtos de fios e três referentes ao cumprimento de mandados por inadimplemento de pensão alimentícia.

A operação recebeu o nome de Blackout em alusão à escuridão deixada pelos criminosos após os furtos de fios, delitos que afetam diretamente a iluminação pública, o fornecimento de energia, a comunicação e a sensação de segurança da comunidade.

A Polícia Civil destaca que os furtos de fios representam muito mais do que danos materiais. Trata-se de crime que impacta a economia local, compromete serviços públicos e impõe transtornos diários aos moradores.