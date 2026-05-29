Alistamento para 2º turma de mulheres soldados vai até o dia 30 de junho

Seguem abertas até o dia 30 de junho as inscrições para o alistamento voluntário de jovens que completam 18 anos em 2026. As jovens incorporadas em 2027 após as etapas do processo de seleção formarão a 2ª turma de mulheres soldados do Exército Brasileiro.

No âmbito da 9ª Região Militar, as soldados servirão em Organizações Militares do Comando Militar do Oeste (CMO) localizadas em Campo Grande. O alistamento voluntário pode ser realizado de forma presencial, na Junta de Serviço Militar do município, ou online, por meio do site alistamento.eb.mil.br até o dia 30 de junho.

Após o encerramento do alistamento, terá início a próxima fase da seleção, momento que as jovens serão submetidas a entrevistas, avaliação médica e dentária e palestra de orientação sobre o Serviço Militar. No mesmo dia, as alistadas saberão se foram consideradas aptas ou inaptas para a seleção complementar nas unidades.

Primeira turma – Em 2025, primeiro ano do alistamento militar voluntário feminino, 586 jovens candidataram-se para servir às Forças Armadas no âmbito do CMO. No total, 99 incorporaram às fileiras do Exército em março de 2026. Durante o período de instrução, encerrado no mês de maio, as jovens militares participaram de atividades que exigiram resistência física, disciplina, espírito de corpo e superação.

As jovens selecionadas foram incorporadas no Hospital Militar de Área de Campo Grande (H Mil A CG), no Colégio Militar de Campo Grande (CMCG) e na Base de Administração e Apoio do Comando Militar do Oeste (B Adm Ap/CMO). A incorporação feminina reforça o compromisso da Força Terrestre com a ampliação da participação das mulheres nas atividades militares.

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