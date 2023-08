Victor Rocha presta homenagem pelos 106 anos da Santa Casa de Campo Grande

O vereador Dr. Victor Rocha (PP) participou da solenidade em comemoração dos 106 anos da Santa Casa que foi celebrado na quinta-feira (17). Na oportunidade, o parlamentar lembrou da importância da instituição na sua vida pessoal, acadêmica e profissional.

“A Santa Casa entrou na minha vida aos 16 anos, quando meu pai teve um infarto agudo do miocárdio e recebeu os cuidados necessários na instituição. Depois, quando vim fazer faculdade de medicina aqui em Campo Grande foi o primeiro lugar que quis fazer estágio. De 2013 a 2016. Quando atuei como secretário-adjunto da Sesau, aprendi muito sobre gestão hospitalar a cada reunião comandada pela Beatriz Dobashi. Agora como vereador de Campo Grande, tenho buscado defender o maior hospital de Mato Grosso do Sul, que atende a população de nossa Capital, do Estado e até de outros países”, ponderou Dr. Victor Rocha em seu discurso.

A Associação Beneficente Santa Casa de Campo Grande nasceu com o nome de Sociedade Beneficente de Campo Grande (SBCG) no ano de 1917 com um grupo de cidadãos preocupados com a falta de um hospital civil na cidade. Com cerca de oito mil habitantes e crescimento exponencial, a cidade clamava por serviços de saúde e uma comissão foi criada em agosto daquele ano com a finalidade de encabeçar a lista de doadores, objetivando criar a Santa Casa de Misericórdia de Campo Grande.

Com mais de 100 anos de trabalho a Associação Beneficente Santa Casa de Campo Grande passou por muitas dificuldades na manutenção deste que foi sempre o maior complexo hospitalar do Estado de Mato Grosso do Sul, e teve discernimento em suas gestões para atender, da maneira possível, as demandas de saúde da população de todo o Estado de Mato Grosso do Sul.

Na celebração, os participantes foram instigados a refletir sobre a grandiosidade dos 106 anos de história da Santa Casa e sua relevância na comunidade sul-mato-grossense. O hospital tem desempenhado um papel fundamental na saúde da região, oferecendo acolhimento, atendimento humanizado e serviços de qualidade. “É uma conquista para a sociedade de Mato Grosso do Sul ter um hospital que já nasceu com o espírito de salvação. A comunidade pode dar o testemunho de quantas vidas passaram por esse local, quantas crianças iniciaram seu caminho por aqui, quantos transplantes foram feitos com sucesso. E por amor à Santa Casa continuaremos esse trabalho tão maravilhoso de salvar vidas”, ressaltou a presidente, Dra. Alir Terra Lima.

O vereador Dr. Victor Rocha enalteceu os serviços prestados à sociedade campo-grandense e sul-mato-grossense ao longo dos 106 anos de história em prol da saúde pública de nossa gente. “Deixo aqui registrada minha admiração pelos relevantes serviços prestados em prol de uma Saúde Pública de Qualidade e de Resultado.”, finalizou o parlamentar que preside a Comissão de Saúde da Câmara de Campo Grande.

Dr. Victor Rocha apresentou Moção de Congratulação a Diretoria Corporativa da Santa Casa, na Sessão Ordinária de quinta-feira (17), recebem a honraria: Alir Terra Lima (presidente); Jary de Carvalho e Castro (vice-presidente); Heitor Miguel Scheibeler (diretor-secretário); Ivan Araújo Brandão (diretor-secretário adjunto); João Nelson Lyrio (diretor financeiro) e Marcos Alceu da Silva Villalba (diretor financeiro adjunto).

