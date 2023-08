Independentemente do futuro, Pollon cumprirá missão que lhe for dada em MS

Marcos Pollon continua com mistério sobre disputa a prefeitura e dispensa ser vice

Junto ao militar da reserva e secretário Nacional de Relações Institucionais do PL (Partido Liberal), o General Braga Netto, o advogado e Deputado Federal Marcos Pollon (PL), foi entrevistado nesta segunda-feira (21), sobre a possibilidade de disputar algum cargo relacionado a prefeitura de Campo Grande, nas eleições de 2024.

Para a reportagem, Pollon esclareceu que ainda aguarda a decisão do antigo presidente da república, Jair Messias Bolsonaro (PL), para a disputa a prefeitura municipal. “Pode ser que sim, pode ser que não”. Em relação se entraria na disputa como vice, o deputado dispensou a ideia, “exceto se o presidente de honra do PL, Bolsonaro, determinasse.”

“Não tenho pretensão de cargos. Estou cumprindo uma missão atribuída pela população, pois hoje sou deputado federal. No início de tudo houve uma conversa com Eduardo Bolsonaro e minha esposa. Portanto, nunca foi um projeto pessoal ser um político partidário. Decidimos isso sempre pelos bastidores”, esclarece.

“Em relação à Prefeitura é o mesmo, atenderei a determinação do grupo. O que deixo claro é que o meu objetivo hoje é o fortalecimento da direita em Mato Grosso do Sul. Tenho uma missão de trabalhar a direita em MS e, se for para fortalecê-la, tenha que enfrentar qualquer um desafio. Seja prefeitura, seja vereança, eu aceito o encargo do presidente. Soldado não escolhe missão”, completa.

Marcos confirmou ter conversado a Prefeita de Campo Grande Adriane Lopes há alguns dias, mas não sobre política, e sim sobre a necessidade de Campo Grande ter mais escolas cívico-militares. “A conversa foi exclusivamente sobre isso.”

Sobre uma possível aliança entre o PP (Progressistas) e PL, Pollon avalia que a conversa de união entre ambos está bem definida, principalmente em Campo Grande e Dourados. “Ainda é muito cedo para tratar da posição do PL aqui na Capital”, avalia o deputado bolsonarista, explicando que a definição de candidatos espalhados pelos municípios do Estado será definido até fevereiro de 2024.

Tensão, reconstrução do partido e tentativas de incriminações

Por fim, o deputado foi questionado se o bolsonarismo vive seu momento mais tenso, e também se as tentativas de incriminações atrapalha a reconstrução do partido. “Não existe estabilidade quando se trata de defender o certo no Brasil. O nosso dever é maior do que isso. Assim como o ex-presidente Bolsonaro é maior do que essas tentativas”, finaliza. Acesse também: “O presidente de um partido não tem preferência, ele é o árbitro” diz Azambuja

Confira mais notícias na edição impressa do Jornal O Estado do MS, no Facebook e Instagram