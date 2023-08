Terça-feira será de sol e baixa umidade do ar em MS

A previsão do tempo para esta terça-feira (22) é de clima estável, com sol e variação de nebulosidade na maioria de Mato Grosso do Sul. Além disso, as chuvas dão adeus a Mato Grosso do Sul por enquanto, e a umidade relativa do ar fica entre 15% a 35%, índices considerados baixos e de risco para a saúde.

Conforme o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), Campo Grande terá mínima de 20°C e máxima de 34°C. Em Dourados, 18°C pela manhã e 35 °C pela tarde. No leste do Estado, em Anaurilândia, os termômetros marcam 20°C inicialmente e sobem até 35 °C. No Conesul, Iguatemi registra mínima de 19°C e máxima de 34°C. Em Ponta Porã, valores ficam entre 20°C e 32°C.

Em Corumbá, na região pantaneira, a mínima será de 22°C e máxima de 35°C; Aquidauana terá variação entre 22°C e 37°C. No sudoeste, Porto Murtinho amanhece com 25°C e atinge os 38°C. No norte, Coxim terá 21°C cedo e alcançará os 37°C ao longo do dia. No Bolsão, Três Lagoas registra 18°C pela manhã e 35°C de tarde.

De acordo com a OMS (Organização Mundial de Saúde), a umidade do ar ideal compreende a faixa entre 50% e 80%. Uma das principais consequências do tempo seco é a desidratação, que causa irritação nos olhos, garganta e pele. Também é outro efeito comum o ressecamento das mucosas das vias aéreas, que favorece o surgimento de alergias, distúrbios respiratórios, gripes e resfriados.

Confira as dicas para evitar problemas de saúde:

Lavar as mãos com frequência e evitar colocá-las na boca e no nariz;

Manter o corpo bem hidratado, beber bastante água, mesmo sem sentir sede.

Dar preferência a frutas que contém mais líquidos, como melancia, melão e laranja

Aplique soro fisiológico no nariz e nos olhos para evitar o ressecamento;

Evitar prática de exercícios físicos entre 10h e 16 h;

Hidratar a pele do rosto e do corpo, pelo menos depois do banho e na hora de deitar;

Usar chapéus e óculos escuros para proteger-se do sol;

Aproveite o vapor produzido pela água quente durante o banho para lubrificar as narinas

Crianças, idosos e animais exigem atenção redobrada nesse período; por isso, é necessário ficar atento à hidratação.