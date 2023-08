Mosquito teve ofertas, mas quis ficar no Corinthians e renovou por dois anos

O Corinthians correu risco, mas conseguiu renovar com Gustavo Mosquito e agora oferece uma nova opção ao técnico Vanderlei Luxemburgo depois a saída de Róger Guedes. Ele voltou ao time no sábado (19), depois de dez meses, e fez o gol de empate contra o Cruzeiro.

O Corinthians renovou por mais duas temporadas com Mosquito. O contrato se encerraria em dezembro deste ano.

Antes, os empresários receberam uma proposta de pré-contrato de um time da Série A e sondagens do exterior. O Corinthians não dava sinal se iria debater a renovação. Assim que o Corinthians se mexeu, Gustavo Mosquito aceitou na hora.

Mosquito ficou dez meses sem jogar por causa de uma lesão no joelho direito. Ele voltou ao time no sábado e fez o gol do empate com o Cruzeiro após 10 meses de recuperação. Depois da partida disse que tinha certeza que marcari no primeiro jogo, exatamente como aconteceu.

O atacante estava em alta antes da cirurgia e espera reeditar os bons momentos para preencher a lacuna deixada por Róger Guedes, agora no Al-Rayyan.

“Amo muito este clube, amo muito estar aqui. Vamos dar sequência por mais um tempo. Agora é demonstrar dentro de campo, com muita raça, garra e gols, para dar alegrias a essa torcida”, afirmou Mosquito. Acesse também: Flamengo ‘vence, mas não convence’, e Sampaoli tenta equilibrar balança

Com informações da Folhapress