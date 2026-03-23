Vereador Dr. Victor Rocha participa do Mutirão Todos em Ação no Bairro Lageado e reforça compromisso com a população

O vereador Dr. Victor Rocha participou, neste sábado (21), do Mutirão Todos em Ação, realizado na Escola Municipal Tomaz Ghirardelli, no bairro Lageado, em Campo Grande. A ação reuniu diversos serviços públicos e atendimentos gratuitos, aproximando o poder público da comunidade.

Durante o mutirão, Dr. Victor Rocha acompanhou de perto os atendimentos e destacou a importância de iniciativas que levam serviços essenciais diretamente aos bairros, facilitando o acesso da população.

Ao todo, foram realizados 109 atendimentos, entre consultas, exames e encaminhamentos, evidenciando a efetividade da ação e a demanda existente na região.

“O nosso papel como vereador é estar presente nas comunidades, ouvindo as pessoas e trabalhando para que os serviços cheguem até quem mais precisa. O mutirão cumpre esse papel de aproximar o poder público da população e dar respostas mais rápidas às demandas”, afirmou.

O parlamentar também ressaltou que ações descentralizadas contribuem para reduzir filas e dar mais agilidade aos atendimentos na rede pública.

“Quando levamos esse tipo de estrutura para os bairros, conseguimos acelerar atendimentos, identificar necessidades com mais rapidez e garantir mais dignidade no acesso à saúde”, destacou.

Durante a ação, quatro casos foram identificados como suspeitos de câncer de mama. As pacientes foram acolhidas e encaminhadas para a continuidade da investigação, reforçando a importância do diagnóstico precoce.

Os atendimentos realizados no mutirão contaram com o apoio da Casa Rosa, instituição que atua na promoção da saúde preventiva e no diagnóstico precoce, contribuindo para ampliar o alcance dos serviços oferecidos.

A participação do vereador Dr. Victor Rocha no Mutirão Todos em Ação reforça sua atuação próxima da população e seu compromisso com uma saúde pública mais acessível, eficiente e humanizada em Campo Grande.

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