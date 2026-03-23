Corinthians encara Barra e Flamengo pega Vitória na 5ª fase da Copa do Brasil

Foto: Fábio Souza/CBF/Direitos Reservados
Sorteio define 16 confrontos; jogos de ida começam em 22 de abril

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) sorteou nesta segunda-feira (23), no Rio de Janeiro, os confrontos da quinta fase da Copa do Brasil. A etapa reúne 32 equipes, sendo 20 da Série A do Campeonato Brasileiro e 12 classificadas na fase anterior.

Atual campeão do torneio, o Corinthians enfrenta o Barra Futebol Clube, vencedor do Campeonato Catarinense de 2026.

Entre os duelos envolvendo clubes da elite nacional estão Flamengo x Vitória, Bahia x Remo, Botafogo x Chapecoense, Red Bull Bragantino x Mirassol e Santos x Coritiba.

As datas-base para os confrontos são 22 de abril, para os jogos de ida, e 13 de maio, para as partidas de volta.

Confira os demais duelos definidos em sorteio:

Atlético Mineiro x Ceará
Goiás x Cruzeiro
Athletico Paranaense x Atlético Goianiense
Grêmio x Confiança
Paysandu x Vasco da Gama
Fortaleza x CRB
Operário Ferroviário x Fluminense
Palmeiras x Jacuipense
Athletic Club x Internacional
São Paulo x Juventude

A quinta fase será disputada em jogos de ida e volta, com classificação definida no placar agregado.

 

