Cotolengo lança campanha para arrecadar chocolates até 31 de março

Instituição promove Páscoa Solidária para presentear pessoas acolhidas na entidade

O Cotolengo Sul-Mato-Grossense iniciou a campanha “Páscoa Solidária” com o objetivo de arrecadar ovos de chocolate e caixas de bombom para as pessoas acolhidas pela instituição.

Com o lema “Doe chocolate, espalhe alegria”, a mobilização convida a comunidade a contribuir com doações que serão entregues durante a celebração da Páscoa.

A arrecadação ocorre de 23 a 31 de março. Interessados em participar podem obter mais informações pelo telefone (67) 99693-1080 ou pelo site.

A instituição atua no atendimento e acolhimento de pessoas em situação de vulnerabilidade e utiliza campanhas sazonais para complementar as ações desenvolvidas ao longo do ano.

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