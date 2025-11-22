Vazamento químico obriga evacuação total do CRS Nova Bahia, em Campo Grande

Na tarde deste sábado (22), um vazamento químico levou à evacuação completa do CRS (Centro Regional de Saúde) Nova Bahia, em Campo Grande. De acordo com informações preliminares, todos que estavam na unidade, desde profissionais de saúde até pacientes em atendimento, foram orientados a deixar o prédio imediatamente e permanecem do lado de fora enquanto aguardam a liberação da área.

As primeiras apurações indicam que o incidente teria começado no espaço de repouso destinado aos médicos, porém essa informação ainda não foi confirmada pela direção da unidade.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e está a caminho do local para avaliar a situação e garantir a segurança dos presentes.

Até o momento, não há novas informações sobre a gravidade do vazamento ou previsão de retorno às atividades.