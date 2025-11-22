Mulher é encontrada morta em obra abandonada no bairro São Francisco, em Campo Grande

Uma mulher de 60 anos, que não teve suas informações divulgadas, foi encontrada morta na tarde desta sexta-feira (21) dentro de uma obra abandonada na Rua Arco Verde, no bairro São Francisco, em Campo Grande. O corpo foi localizado por volta das 16h15, conforme registrado no boletim de ocorrência.

Segundo as informações da polícia, o imóvel era utilizado como abrigo por pessoas em situação de rua. Um dos moradores relatou que a vítima havia chegado ao local há cerca de três dias para visitar um conhecido e, por causa do frio, ele permitiu que ela permanecesse em um dos cômodos. O homem afirmou ter saído por volta das 9h e, ao retornar no meio da tarde, encontrou a mulher sem vida.

A perícia esteve no local e informou que não foram identificados sinais aparentes de violência no ambiente ou no corpo da vítima. Os peritos estimaram que a morte tenha ocorrido entre oito e dez horas antes da chegada das equipes. Testemunhas também relataram que a mulher era usuária de entorpecentes.

O óbito foi confirmado pelo Corpo de Bombeiros às 17h05. O caso foi registrado e será investigado pela Polícia Civil.