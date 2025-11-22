27 municípios de MS têm alerta de tempestade entre sábado e domingo, aponta Inmet

Entre este sábado (22) e a manhã de domingo (23), ao menos 27 municípios de Mato Grosso do Sul podem enfrentar tempestades, conforme alerta emitido pelo Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia). O aviso é válido até às 10h de domingo.

De acordo com o instituto, há previsão de chuva intensa, ventos fortes e possibilidade de queda de granizo nas regiões atingidas. Campo Grande, porém, ficou fora da área de risco indicada no comunicado.

Apesar das previsões, o Inmet classifica como baixo o risco de corte de energia elétrica, danos em lavouras, queda de galhos e alagamentos.

O órgão também reforça orientações de segurança à população. Em caso de rajadas de vento, o recomendado é evitar abrigo sob árvores, que podem cair ou atrair descargas elétricas, e não estacionar veículos próximos a placas de propaganda ou torres de transmissão. Outra recomendação é evitar o uso de aparelhos eletrônicos conectados à rede elétrica durante o período de instabilidade.

Em situações de emergência, o Inmet orienta que a população busque informações e suporte junto à Defesa Civil, pelo telefone 199, ou ao Corpo de Bombeiros, pelo 193.

Municípios com possibilidade de tempestade:

Amambai, Antônio João, Aral Moreira, Bela Vista, Caarapó, Caracol, Coronel Sapucaia, Dourados, Eldorado, Fátima do Sul, Iguatemi, Itaporã, Itaquiraí, Japorã, Jardim, Jateí, Juti, Laguna Carapã, Mundo Novo, Naviraí, Paranhos, Ponta Porã, Porto Murtinho, Sete Quedas, Tacuru, Taquarussu e Vicentina.

*Com infromações do Inmet