Vacinação contra influenza começa nos próximos dias em MS, com 80 mil doses na primeira remessa

Campanha segue até 30 de maio e Dia “D” está marcado para 28 de março em todos os municípios

O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso do Sul (SES), dá início nos próximos dias à Campanha de Vacinação contra a Influenza 2026 em todos os municípios de Mato Grosso do Sul. A mobilização segue até 30 de maio, com o Dia “D” programado para 28 de março.

A estratégia acompanha o calendário nacional do Ministério da Saúde e tem como foco proteger os públicos prioritários antes do período de maior circulação do vírus. Para esta primeira etapa, o Estado deve receber 80 mil doses, o equivalente a 6,5% da população-alvo, estimada em 1,1 milhão de pessoas.

A vacinação é destinada principalmente a crianças de 6 meses a menores de 6 anos, idosos com 60 anos ou mais, gestantes, puérperas, trabalhadores da saúde, pessoas com comorbidades, professores e outros grupos definidos pelo Programa Nacional de Imunizações (PNI).

Para assegurar o início simultâneo da campanha, a SES realizou alinhamento prévio com os municípios, organizando a distribuição das doses e as estratégias locais de imunização.

A coordenadora estadual de Imunização da SES, Ana Paula Goldfinger, destacou que a campanha é uma das principais ações de prevenção em saúde pública e reforçou a importância da adesão logo no começo da mobilização. “A vacinação contra a influenza é fundamental para reduzir complicações, internações e óbitos, especialmente entre os grupos mais vulneráveis. Nosso objetivo é ampliar a cobertura vacinal em todo o Estado e garantir que a população prioritária esteja protegida no momento mais crítico de circulação do vírus”, afirmou.

Como reforço, o Estado também prevê estratégias extramuros, com uso do Vacimóvel e ações em municípios como Corumbá, Dourados e Ponta Porã, em parceria com as gestões municipais. O atendimento dos Vacimóveis ocorre ao longo da campanha, com previsão de início pelos trabalhadores da saúde.

No Dia “D”, a SES realiza ação específica voltada a idosos institucionalizados, com vacinação em instituição de longa permanência em Campo Grande. A Secretaria reforça a importância da adesão dos públicos prioritários nas primeiras etapas da campanha, como forma de reduzir a pressão sobre os serviços de saúde e evitar casos graves da doença.

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram