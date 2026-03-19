Operação Coordenada vai reforçar segurança e trânsito durante a COP15 Campo Grande

Ações começam no dia 22 e incluem escoltas, monitoramento aéreo e atuação integrada para garantir a segurança durante o evento

Campo Grande entra em esquema especial a partir do dia 22 de março para receber uma conferência internacional que deve reunir autoridades e representantes de diversos países ao longo de uma semana.

Para dar suporte ao evento, uma grande operação foi montada, com cerca de 200 agentes atuando em diferentes áreas. O trabalho inclui escoltas de autoridades, monitoramento do trânsito e equipes preparadas para atender situações de emergência.

As primeiras ações já começam com o acompanhamento de comitivas oficiais, garantindo deslocamentos rápidos e seguros. Ao longo dos dias, o uso de aeronaves será fundamental para observar o fluxo de veículos em tempo real, identificar pontos de congestionamento e dar apoio às equipes em solo.

Grupos especializados também estarão de prontidão para atuar em ocorrências mais sensíveis, como bloqueios de vias ou manifestações que possam surgir durante o evento.

O trânsito deve sofrer alterações, principalmente nas regiões próximas ao anel viário da Capital, onde passam rodovias importantes como a BR-163 e a BR-060. A orientação é para que motoristas redobrem a atenção, respeitem a sinalização e busquem rotas alternativas sempre que possível.

Outro ponto de atenção é evitar qualquer aproximação de comboios oficiais, que operam com protocolos rigorosos de segurança.

A mobilização tem como objetivo garantir a tranquilidade durante o evento e reduzir os impactos na rotina da população ao longo dos dias de programação.