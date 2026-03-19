Suspeito de latrocínio contra idoso em dezembro do ano passado é preso em clínica da Capital

Homem de 33 anos é apontado como autor de ataque violento dentro de residência; vítima morreu no mesmo dia

Na última quinta-feira (19), um homem de 33 anos foi preso, suspeito de envolvimento no latrocínio que vitimou o idoso Abadio Arruda de Oliveira, de 70 anos, em Campo Grande. O crime, ocorrido em dezembro de 2025, ficou marcado pela extrema violência.

Na madrugada do dia 12, a vítima foi encontrada gravemente ferida em uma rede, na garagem de sua residência, no bairro Jardim Colibri. O idoso apresentava lesões severas na cabeça e não resistiu aos ferimentos.

Além da agressão brutal, valores em dinheiro que ele mantinha consigo foram levados, o que caracteriza o crime de roubo seguido de morte.

As investigações reuniram diversos elementos que apontaram para o suspeito. Testemunhas relataram desentendimentos anteriores, além de comportamento agressivo e ameaças. Também há informações de que ele foi visto nas proximidades da casa no momento do crime, além de análises de imagens que indicaram seu deslocamento em direção ao local.

Durante o trabalho investigativo, foram recolhidas roupas com marcas compatíveis com sangue, além de objetos que podem ter sido utilizados na agressão.

O suspeito foi localizado em uma clínica de saúde em Campo Grande, onde estava internado desde o dia seguinte ao crime, após apresentar comportamento instável. Ele foi levado para a delegacia, onde será interrogado.

A prisão foi decretada com base na gravidade do caso e nas provas reunidas. As investigações continuam.