Vacinação contra gripe terá plantão em Campo Grande durante feriado da Semana Santa

USFs estratégicas abrem entre quinta e sábado para manter imunização dos grupos prioritários

A campanha de vacinação contra a influenza segue em Campo Grande e terá esquema especial de atendimento durante o feriado da Semana Santa. Mesmo com o fechamento das unidades para atendimentos de rotina, haverá plantão exclusivo para aplicação da vacina em pontos específicos da Capital.

Após o Dia D, que contabilizou mais de 12 mil doses aplicadas, a imunização continua disponível nas 74 USFs (Unidades de Saúde da Família), voltada aos grupos prioritários definidos pelo Ministério da Saúde.

Por causa do ponto facultativo na quinta-feira (2) e do feriado da Sexta-Feira da Paixão (3), a Sesau (Secretaria Municipal de Saúde) organizou plantões para evitar interrupção da campanha. Na quinta-feira, a vacinação ocorre nas USFs Tiradentes e Estrela Dalva. Na sexta-feira, o atendimento será mantido na USF Tiradentes. No sábado (4), o plantão acontece nas USFs Parque do Sol e Aero Rancho (Avenida Rachel de Queiroz). Em todos os dias, o horário será das 7h30 às 16h45.

A campanha é destinada a públicos mais vulneráveis, como crianças de 6 meses a menores de 6 anos, idosos, gestantes, pessoas com comorbidades e profissionais de áreas essenciais. A vacina disponibilizada pelo SUS (Sistema Único de Saúde) protege contra os principais vírus da influenza e reduz o risco de complicações, internações e mortes.

A Sesau orienta que as pessoas dos grupos prioritários apresentem documento com foto e comprovante da condição para vacinação, como laudo médico, carteira profissional ou documento funcional.

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