Acidente com carreta deixa MS-338 bloqueada na tarde desta quarta (1º)

Veículo capotou entre Bataguassu e Santa Rita do Pardo; motorista teve ferimentos leves

Um acidente registrado no início da tarde desta quarta-feira (1º) interrompeu o tráfego na MS-338, entre Bataguassu e Santa Rita do Pardo. Uma carreta Iveco Stralis branca, emplacada em Campo Grande, tombou e ficou atravessada na pista.

Segundo informações publicadas pelo site Cenário MS, o caminhoneiro saiu de São Paulo com destino à Capital sul-mato-grossense. Ele relatou que perdeu o controle da direção ao se inclinar para pegar uma garrafa de água dentro da cabine. O veículo capotou em um trecho considerado regular, sem buracos, e acabou obstruindo os dois sentidos da rodovia naquele momento.

Com o impacto, parte da carga — que incluía papel sulfite, cadernos, roupas, amortecedores e outros produtos — se espalhou pelo asfalto e às margens da estrada. Pessoas se aproximaram do local após o acidente, mas não houve registro de retirada de mercadorias.

O motorista estava sozinho e sofreu apenas escoriações leves. Uma ambulância que passava pela rodovia prestou atendimento inicial e realizou curativo no local. Ele não precisou ser encaminhado para hospital.

Não há confirmação sobre as condições do tráfego após o atendimento da ocorrência.

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