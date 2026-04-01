Gerson apresenta indicação para reforço no efetivo policial em Ponta Porã

O presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, deputado Gerson Claro, apresentou nesta terça-feira (1) uma indicação ao Governo do Estado através da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) solicitando o aumento do efetivo das polícias Militar e Civil em Ponta Porã, município localizado na faixa de fronteira com o Paraguai.

A proposta surge em meio ao aumento da preocupação da população com a segurança pública na região. Para o deputado, a característica fronteiriça de Ponta Porã impõe desafios específicos à atuação das forças policiais, exigindo presença constante e estratégias mais robustas para o enfrentamento da criminalidade.

Na justificativa, o presidente da ALEMS aponta que a demanda por policiamento ostensivo e preventivo cresceu nos últimos períodos, ao mesmo tempo em que o efetivo disponível enfrenta sobrecarga de trabalho. Para ele, o reforço no contingente é necessário para ampliar a capacidade de resposta das instituições de segurança, fortalecer o patrulhamento e oferecer maior tranquilidade à população.

A indicação também leva em conta solicitação encaminhada pela Câmara Municipal de Ponta Porã, o que, segundo o deputado, reforça a urgência do tema no âmbito local. A expectativa é que o Governo do Estado avalie a demanda e adote medidas que contribuam para a melhoria das condições de segurança no município e em toda a região de fronteira.

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