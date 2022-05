Vacinação contra gripe é levada a escolas da REME, após baixa adesão entre crianças

Como estratégia para ampliar o acesso e a cobertura vacinal entre as crianças, a Prefeitura da capital iniciou nesta semana a vacinação contra a Gripe em escolas da REME (Rede Municipal de Educação). O trabalho é coordenado e executado pela Sesau (Secretaria Municipal de Saúde) e segue um cronograma pré-estabelecido entre a pasta e a direção das escolas.

Conforme dados do Serviço de Imunização da Sesau divulgados hoje (20), apenas 9.153 crianças de seis meses a menores de 5 anos foram vacinas, o que representa uma cobertura de 15,94%, considerando a população estimada em 57.428 pessoas nesta faixa-etária.

Segundo a superintendente de Vigilância em Saúde da Sesau, Veruska Lahdo, o cenário é preocupante, uma vez que as crianças, assim como os idosos, são mais vulneráveis a quadros de síndromes gripais podendo ocasionar inclusive o óbito.

“São aproximadamente 48 mil crianças que ainda não se vacinaram. É um número muito expressivo, considerando que nós já estamos praticamente a dois meses em campanha. Por isso nós conclamamos aos pais e responsáveis para que procurem um ponto de vacinação mais próximo. A vacina é uma das formas mais seguras e eficientes de prevenção”, destaca.

A superintendente destaca que a vacina disponível no SUS foi atualizada e é eficaz contra o vírus da H3N2 que circulou no ano passado e infectou tantas pessoas antes mesmo do período mais crítico de contágio por vírus respiratórios. A vacina da Influenza protege contra a H1N1, H2N3 e Influenza B.

As maiores coberturas estão entre os trabalhadores da saúde e os idosos, com 39,26% e 36,69%, respectivamente. Dentre os trabalhadores da saúde, 11.668 pessoas buscaram a vacina de um público estimado em 29.721. Já os idosos, foram 47.201 de uma população de 128,6 mil. O total geral entre os públicos prioritários é de 25,15%.

Desde o dia 16 de maio, a vacinação contra a gripe está liberada para todos os públicos prioritários estimado em aproximadamente 295,2 mil pessoas. A meta é atingir 90% de cobertura.

O imunizante está disponível em todas as unidades de saúde do Município, de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 11h e de 13h às 16h45, e aos sábados, domingos e feriados, conforme cronograma da Sesau.

