Vacinação contra a gripe começa sábado em Mato Grosso do Sul com Dia D nas UBS

Campanha segue até 30 de maio e prioriza crianças, idosos e gestantes

A Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza começa neste sábado (28) em Mato Grosso do Sul e nos demais estados das regiões Centro-Oeste, Nordeste, Sudeste e Sul. A mobilização segue até 30 de maio, com atendimento nas Unidades Básicas de Saúde (UBS).

O público prioritário inclui crianças de 6 meses a menores de 6 anos (5 anos, 11 meses e 29 dias), idosos com 60 anos ou mais e gestantes. A vacinação é gratuita.

O Ministério da Saúde informou que já distribuiu 15,7 milhões de doses aos estados e orientou que as secretarias intensifiquem as estratégias no primeiro mês da campanha, com ações de busca ativa para alcançar os grupos prioritários.

O Dia D nacional também será realizado neste sábado (28). Algumas unidades da federação anteciparam a aplicação das doses, como o Distrito Federal, onde a vacinação começou na quarta-feira (25), e a cidade do Rio de Janeiro, que iniciou a imunização na terça-feira (24).

Segundo o ministério, até esta quinta-feira (26) serão enviadas 10 milhões de mensagens institucionais por aplicativos de comunicação para ampliar a divulgação da campanha e incentivar a vacinação.

Dados preliminares de 2026 apontam aumento na circulação de vírus respiratórios no país. Até 14 de março, foram notificados 14,3 mil casos de síndrome respiratória aguda grave (SRAG), com cerca de 840 mortes. Entre os casos graves identificados, a influenza representa 28,1% das infecções.

A vacina influenza trivalente integra o Calendário Nacional de Vacinação e, neste ano, protege contra as variantes Influenza A/Missouri/11/2025 (H1N1)pdm09, Influenza A/Singapore/GP20238/2024 (H3N2) e Influenza B/Austria/1359417/2021 (linhagem Victoria).

Além dos grupos prioritários iniciais, a imunização também é ofertada como estratégia especial para profissionais de saúde, indígenas, população privada de liberdade e pessoas com doenças crônicas.

Para crianças de 6 meses a 8 anos, o esquema vacinal varia conforme o histórico: aquelas já vacinadas anteriormente recebem uma dose; as que nunca foram imunizadas devem receber duas doses, com intervalo mínimo de quatro semanas.

*Com informações da Agência Brasil

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