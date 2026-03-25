Diretora da ADIMP-MS entrega convite oficial para o 1º Congresso Sul-Fronteira em Nova Alvorada do Sul

A Diretora da ADIMP-MS (Associação dos Institutos Municipais de Previdência de Mato Grosso do Sul) e Diretora-Presidente do PREVNAS – Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Nova Alvorada do Sul, Rosineide Lchewiski de Aguiar, realizou a entrega oficial do convite para o 1º Congresso Sul-Fronteira da ADIMP-MS às autoridades municipais.

Receberam o convite o prefeito José Paulo Paleari e a primeira-dama Maite Paleari, reforçando o compromisso da gestão municipal com o fortalecimento da previdência pública e a qualificação técnica dos servidores.

O 1º Congresso Sul-Fronteira da ADIMP-MS será realizado entre os dias 15 e 17 de abril, no município de Ponta Porã, reunindo gestores, conselheiros, técnicos e especialistas de todo o estado e da região de fronteira.

O evento tem como objetivo promover a troca de experiências, o aprimoramento da gestão previdenciária e o debate de temas estratégicos relacionados aos Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS), fortalecendo a governança e a sustentabilidade dos institutos.

A iniciativa é promovida pela ADIMP-MS, que vem se consolidando como uma importante entidade de apoio, capacitação e integração entre os institutos de previdência do Estado.

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