Polícia apreende 616 kg de maconha e dois são presos em Nova Andradina

Foto: Divulgação
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Droga estava em carro com placas falsas localizado na área urbana da cidade

Nesta quarta-feira (25), uma grande quantidade de maconha foi apreendida em Nova Andradina (MS).

A droga, que totalizou 616 quilos, estava em um carro encontrado na cidade após uma ação conjunta. Dentro do veículo, foram localizados diversos tabletes do entorpecente.

Também foi verificado que o automóvel utilizava placas falsas. O motorista e uma passageira foram detidos e levados para a delegacia, onde o caso será investigado.

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