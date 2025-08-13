UTI do Hospital Cassems de Corumbá conquista certificação de alta performance

A Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Cassems de Corumbá recebeu, nessa terça-feira (12), o selo de Gestão da Qualidade e Desempenho, chancelado pela Associação de Medicina Intensiva Brasileira (AMIB) e pela empresa EPIMED Solutions.

Esse é o segundo ano consecutivo que a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) recebeu o selo de Gestão da Qualidade e Desempenho, que atesta que o hospital gerencia seus indicadores de qualidade e desempenho que contribuem para a melhoria na qualidade da medicina intensiva e a segurança dos pacientes.

A gerente comercial do sistema Epimed Monitor, Patrícia Maia, explica que o certificado Top Performer indica que as UTIs apresentam baixa utilização de recursos e um menor tempo de permanência do paciente, resultando em uma alta taxa de recuperação. “Esse certificado fala sobre a qualidade assistencial do Hospital Cassems em relação aos cuidados do seu paciente, ou seja, o hospital está utilizando seus recursos de forma eficiente e focando na recuperação do paciente”, pontuou.

No Brasil, somente 300 das 2.301 UTIs avaliadas, conquistaram a certificação Top Performer. Em Mato Grosso do Sul, apenas quatro hospitais possuem o reconhecimento e neste grupo está o Hospital Cassems de Corumbá. “Mais do que números, é a certeza que estamos oferecendo o melhor para o nosso paciente. O nosso trabalho está pautado sempre na segurança e na qualidade do atendimento”, comemorou o Superintendente de Unidades Hospitalares, Eliezer Branquinho.

De acordo com o gerente da unidade hospitalar, Israel Dias, para garantir o selo, o hospital passou por uma rigorosa avaliação. “Os dados obtidos comprovam nosso cuidado com qualidade e excelência médica. Na prática, significa que oferecemos o melhor tratamento com alta eficiência, para que o paciente fique internado o menor tempo possível”, destacou.

O médico intensivista, responsável pela UTI da unidade hospitalar de Corumbá, Nabil Omar Filho, explica que a certificação avalia o desempenho real, ajustado ao perfil dos pacientes atendidos, utilizando escores internacionais. Para receber o selo Top Performer, a UTI precisa estar entre as 33% melhores do país. “Trouxemos para Corumbá um padrão de excelência, que antes parecia ser possível somente na capital ou grandes centros”, pontuou.

Para o presidente da Caixa de Assistência dos Servidores do Estado de Mato Grosso do Sul (Cassems), Ricardo Ayache, a conquista é o reconhecimento do ótimo serviço prestado. “Desde sua criação, tem sido compromisso da Cassems levar a saúde a cada servidor público, não importa onde ele esteja. Mais do que um plano de saúde, nos tornamos uma rede de realizações e de cuidado”.

O hospital possui também o serviço de hemodinâmica com tecnologia moderna e assertiva para a realização de exames de cateterismo, angioplastia, procedimentos vasculares e neurológicos, além de se manter como um serviço único na região pantaneira, para prevenção e tratamento de diversas doenças de origem cardiológica e neurológica.