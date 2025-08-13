Por influência da energia elétrica e batata, inflação na Capital cai 0,19% em julho

Em um cenário de aumentos, a inflação no país subiu para 0,26%

Em julho, o IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo), em Campo Grande atingiu a marca de 0,19%, considerada a menor variação do país. O levantamento divulgado pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), nessa terça-feira (12), indica que a queda ocorreu em razão da retração nos preços da batata (-33,84%),e dá conta de energia elétrica (-1,39%) – quando ainda não estávamos na bandeira vermelha patamar 2.

O mesmo cenário não ocorreu no Brasil, que viu a inflação subir para 0,26% em julho, influenciado justamente pela energia elétrica residencial, conforme explicou o gerente do IPCA, Fernando Gonçalves. “De janeiro a julho, energia elétrica residencial acumula uma alta de 10,18%, destacando-se como o principal impacto individual (0,39 ponto porcentual) no resultado acumulado do IPCA (3,26%). Esta variação (10,18%) é a maior para o período de janeiro a julho desde 2018 quando o acumulado foi de 13,78%.”, calcula o especialista.

Na Capital de Mato Grosso do Sul, itens de Alimentação e bebidas registraram variação de queda de 1,06% em julho, e alta de 0,99% no acumulado do ano. Além da batata-inglesa, contribuíram para a queda alimentos como: tomate (-5,53%), cebola (-27,58%), cenoura (-22,02%) e morango (-16,09%).

No grupo de habitação, Campo Grande registrou queda de 0,48% no mês passado, no ano a categoria apresentou variação de 3,63%. Artigos de residência (-0,46%), Vestuário (-0,17%), Transportes (+,015%), Saúde e cuidados pessoais (+0,38%), Despesas pessoais (+0,81%), Educação (+0,02%) e Comunicação (-0,23%).

Transportes

O grupo Transportes no país acelerou de junho (0,27%) para julho (0,35%), impulsionado pela alta nas passagens aéreas (19,92%), que registraram o segundo maior impacto individual na inflação de julho com 0,10 pontos percentuais. Os combustíveis, por sua vez, recuaram 0,64% em julho com quedas nos preços do etanol (-1,68%), do óleo diesel (-0,59%), da gasolina (-0,51%) e do gás veicular (-0,14%).

O gerente destacou que “o grupamento dos combustíveis registrou queda nos preços pelo quarto mês consecutivo. Em junho, houve redução no preço da gasolina nas refinarias. ”

INPC tem alta de 0,21% em julho

O INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor) teve alta de 0,21% em julho no país. No ano, o acumulado é de 3,30% e, nos últimos 12 meses, de 5,13%, abaixo dos 5,18% observados nos 12 meses imediatamente anteriores. Em julho de 2024, a taxa foi de 0,26%.

Os produtos alimentícios passaram de -0,19% em junho para -0,38% em julho. A variação dos não alimentícios passou de 0,37% em junho para 0,41% em julho. Quanto aos índices regionais, a maior variação (0,56%) ocorreu em São Paulo por conta da energia elétrica residencial (10,61%) e do conserto de automóvel (2,94%). A menor variação ocorreu em Campo Grande (-0,27%).

O INPC é calculado pelo IBGE desde 1979, se refere às famílias com rendimento monetário de 01 a 05 salários mínimos, sendo o chefe assalariado, e abrange dez regiões metropolitanas do país, além dos municípios de Goiânia, Campo Grande, Rio Branco, São Luís, Aracaju e de Brasília.

Por Suzi Jarde