Acidente suspende testes de ônibus a gás natural no transporte coletivo de Campo Grande

O único ônibus movido a gás natural e biometano em circulação no transporte coletivo de Campo Grande teve sua operação suspensa após se envolver em um acidente na tarde de terça-feira (12), próximo ao cruzamento da Rua Dois de Outubro com a Avenida Ernesto Geisel, na região dos Altos do São Francisco.

Segundo nota divulgada pela prefeitura de Campo Grande, o veículo foi atingido por um Fiat Palio Weekend que realizava uma conversão irregular. Apenas uma passageira precisou de atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e foi encaminhada, consciente e orientada, a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

O modelo, fabricado há sete anos pela Scania, estava em fase de testes desde outubro de 2024 e deveria circular por 30 dias na linha 082 (Aero Rancho/Shopping). Anunciado como novidade no mês passado, o ônibus já havia rodado em pelo menos outras sete cidades brasileiras.

Com capacidade para 44 passageiros, incluindo pessoas com deficiência, o K 280 IB 4×2 é equipado com ar-condicionado e câmbio automático. Segundo dados técnicos, o veículo reduz em até 90% a emissão de gases de efeito estufa. A escolha da linha 082 se deu pela presença de dois terminais e vias projetadas para o transporte coletivo.

Também entramos em contato com a assessoria de comunicação do Consórcio Guaicurus, mas até a publicação da reportagem, não obtivemos resposta.

A prefeitura informou que um relatório preliminar sobre o período de circulação do ônibus será divulgado em breve.

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais