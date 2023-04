Mulher é autuada pela polícia por espalhar “fake news” sobre ataque em escolas

Uma mulher de 35 anos, foi encaminhada a delegacia de Corumbá, a 427 quilômetros de Campo Grande, para prestar esclarecimentos após publicar no Facebook de que uma escola do município estava sendo atacada. Ela foi autuada pela Polícia Civil.

O caso foi acompanhado pela Delegacia de Atendimento à Infância, Juventude e Idoso (Deaij) desde terça-feira (11), quando tomaram conhecimento da publicação. Segundo a polícia, a mensagem acabou gerando pânico para quem deparou com o recado nas redes sociais. Diante das informações, a polícia registrou um boletim de ocorrência e iniciou a investigação para chegar na autoria da mensagem publicada.

O caso foi resolvido, na manhã de ontem (12), quando a polícia chegou até suspeita. Ela foi intimada e prestou esclarecimentos na delegacia. Aos policiais, ela afirmou estar arrependida da publicação e confirmou ter escrito a mensagem. Segundo informações do portal Diário Corumbaense, a mulher publicou que um homem armado havia invadido a escola e que pais e responsáveis estariam no local, para buscar os filhos.

A mulher foi autuada por “provocar alarme, anunciando desastre ou perigo inexistente, ou praticar qualquer ato capaz de produzir pânico, ou tumulto”.

