Projeto 60+ proporciona inclusão digital de idosos

A inclusão digital é essencial para melhorar a qualidade de vida dos idosos. Pensando nisso, o Sesi desenvolve o Projeto 60+, que vem ajudando e ensinando diversos alunos a usar aparelhos digitais. Confira um resumo do projeto nas unidades da Biblioteca da Indústria do Conhecimento do Sesi no interior do Estado:

Chapadão do Sul – Em mais uma aula do Projeto 60+, os alunos realizaram uma roda de perguntas sobre o uso de celulares e fizeram a leitura dos fascículos do curso. Para a monitora Jane Lilia, o projeto apresenta mais do que apenas aulas. “É uma verdadeira diversão, um aprendizado, é muito bom estar com eles e poder auxiliar em suas dúvidas”.

Costa Rica – Para proporcionar a inclusão digital da terceira idade, os alunos praticaram desenhos no Paint 3D e digitação de uma história no processador de textos. O aluno Waldinei Faustino, de 72 anos, está bastante satisfeito com as aulas, pois aprendeu a pesquisar receitas de pizza na internet.

Rio Brilhante – Com a intenção de estimular o raciocínio, ocupando a mente e melhorando a concentração, os alunos fizeram leitura de uma obra literária. Seu Tavico, de 74 anos, agradeceu a monitora pela aula: “sempre é tempo para ter uma boa leitura”.

Sidrolândia – Os alunos participaram da primeira aula, na qual fizeram leitura do texto de apresentação e incentivo do curso. Para a professora Elaine Cristina, ” é gratificante proporcionar independência e acesso as facilidades que o mundo digital para esse público que têm curiosidade e motivação para aprender cada dia mais”.

