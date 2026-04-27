Ultrassonografia antecipa diagnóstico e reduz espera por exames

Exames de ultrassonografia revelam como doenças silenciosas podem passar anos sem diagnóstico e destacam a importância da detecção precoce

Sem dor, sem sinais claros e, muitas vezes, ignoradas por anos, as doenças silenciosas têm nos exames de imagem um dos principais aliados para o diagnóstico precoce. Em Campo Grande (MS), a Afya Educação Médica disponibiliza atendimentos gratuitos de ultrassonografia dentro do modelo de ambulatório-escola, onde os médicos em processo de aprendizagem de uma especialização são acompanhados de especialistas preceptores.

A unidade tem recebido demandas de várias regiões da capital, entre os pacientes está a fisioterapeuta Izabel Cristina Alves de Souza, de 40 anos. Sem nunca ter feito ultrassom da tireoide, ela decidiu participar após sentir um leve incômodo na região do pescoço. “Às vezes parecia um inchaço, mas nada muito intenso. Fiz mais por precaução mesmo. No exame, deu tudo dentro da normalidade, e saí bem mais tranquila”, conta.

Para ela, o diferencial foi o atendimento detalhado. “Foi bem completo. Eles explicaram tudo enquanto faziam o exame. Consegui entender melhor e tirar dúvidas que eu tinha há algum tempo”, relata.

Já a desenhista Ana Patrícia Fernandes, de 31 anos, chegou ao atendimento preocupada com um possível nódulo identificado em um exame realizado há cinco anos. O resultado, no entanto, trouxe alívio.

“O médico explicou que não era um nódulo, mas apenas uma variação de espessura considerada normal. Foi um erro de interpretação no exame antigo. Ele mostrou tudo na imagem e explicou com calma”, diz.

Segundo o médico, especialista em Ultrassonografia da Afya Educação Médica Campo Grande, Camilo Soares, esse tipo de situação é comum. De acordo com ele, o exame tem papel fundamental na diferenciação entre alterações benignas e quadros que exigem investigação mais aprofundada.

“A ultrassonografia é um método acessível, não invasivo e sem contraindicações. Ela permite identificar nódulos, cistos e outras alterações e, principalmente, estimar o risco. A partir disso, o paciente já sai com um direcionamento mais claro: se precisa apenas de acompanhamento ou se deve avançar para exames como a biópsia”, explica.

O especialista destaca que o exame funciona como uma extensão da avaliação clínica. “Conseguimos enxergar além do que aparece no exame físico. É uma ferramenta que amplia o olhar do médico e ajuda a compreender melhor o que está acontecendo no organismo”, afirma.

Ainda segundo o médico, a demanda reprimida por exames é um dos principais desafios. Em alguns casos, a espera pode chegar a meses na rede pública ou suplementar. “Muitos pacientes aguardam seis meses ou até um ano por um exame. Dependendo da situação, isso pode atrasar um diagnóstico importante. Iniciativas como essa ajudam a agilizar esse processo”, conclui.

*Atendimentos gratuitos* – Em Campo Grande, a Afya Educação Médica oferece cursos de especialização para médicos e utiliza o modelo de ambulatório-escola para integrar formação e atendimento à população. Enquanto a sede própria, prevista para ser inaugurada em 2026 na região central, está em fase de implantação, os atendimentos gratuitos ocorrem aos sábados no Conecta Coworking, localizado na Rua Sergipe, 719. O agendamento é feito por formulário online, e dúvidas podem ser esclarecidas pelo WhatsApp (67) 9885-9556.

Mais informações em: www.afya.com.br e educacaomedica.afya.com.br.

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