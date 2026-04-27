Chuva avança pelo interior de MS e coloca Estado sob alerta para temporais

A chuva que marca o início da semana em Mato Grosso do Sul já se espalha pelo interior e altera as condições em rodovias e áreas urbanas. Na MS-162, entre Maracaju e Sidrolândia, o tempo fechado, a pista molhada e a visibilidade reduzida evidenciam o avanço da frente fria desde as primeiras horas desta segunda-feira (27).

Dados do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais apontam volumes significativos de chuva em curto período. Em Dois Irmãos do Buriti, o acumulado chegou a 15,2 milímetros em apenas uma hora.

Na Capital, Campo Grande, também houve registros expressivos, com 14,4 milímetros no Jardim Panamá, 12,2 milímetros na Vila Santa Luzia, 11 milímetros na região da UPA Aparecida Gonçalves Saraiva e 8,4 milímetros nas proximidades do Córrego Anhanduizinho. Em Aquidauana, o volume foi de 6,8 milímetros no mesmo intervalo, indicando que a instabilidade já atinge diferentes regiões do Estado.

O cenário ocorre sob alerta do Instituto Nacional de Meteorologia, que abrange grande parte do território sul-mato-grossense com diferentes níveis de severidade. A previsão indica chuvas entre 20 e 60 milímetros por hora, ventos que podem alcançar até 100 km/h e possibilidade de queda de granizo.

Diante das condições, há risco de alagamentos, queda de árvores, danos em estruturas e interrupções no fornecimento de energia elétrica. Autoridades orientam que motoristas redobrem a atenção nas estradas e que a população evite áreas de risco durante os períodos de maior intensidade da chuva.

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