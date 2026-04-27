Homem é executado a tiros dentro de casa após invasão em Nova Andradina

Um homem de 29 anos, identificado como Victor Henrique de Matos Sumi, foi assassinado a tiros dentro da própria residência na tarde desse sábado (26), em Nova Andradina. O crime ocorreu na Rua Professor José Dias de Almeida, no bairro Jardim Imperial.

De acordo com a Polícia Militar, moradores acionaram as equipes após ouvirem disparos entre 13h39 e 13h45. No local, os policiais encontraram a vítima caída na área da casa, com ferimentos graves na região da cabeça e do rosto.

A esposa de Victor relatou que estava na cozinha no momento do crime e ouviu dois tiros. Ao verificar o que havia ocorrido, encontrou o marido já no chão, com o rosto ensanguentado.

Um adolescente de 14 anos, cunhado da vítima, afirmou ter presenciado a ação. Segundo ele, uma motocicleta parou em frente ao imóvel e, em seguida, um homem pulou o muro, aproximou-se e efetuou os disparos. Após o ataque, o suspeito retornou pelo mesmo caminho e fugiu.

Conforme o relato da testemunha, o autor é de estatura mediana, pele morena, e vestia camiseta branca, bermuda jeans, tênis preto e capacete. Ele conduzia uma motocicleta modelo CG 150 Titan, de cor preta.

Ainda segundo a esposa, Victor havia deixado o sistema prisional há cerca de dois meses e vinha recebendo ameaças de morte. Um possível suspeito foi mencionado, mas não foi localizado até o momento.

Equipes do Corpo de Bombeiros estiveram no local e confirmaram o óbito. A perícia realizou os levantamentos necessários, enquanto policiais militares fizeram buscas na região, sem sucesso na localização do autor.

O caso foi registrado como homicídio e será investigado pela Polícia Civil, que trabalha para identificar o responsável e esclarecer a motivação do crime.

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais