Três mil douradenses precisam da segunda dose da Janssen contra Covid-19

O município de Dourados tem aproximadamente 3 mil pessoas que começaram o ciclo de imunização contra a Covid-19 com as vacinas da Janssen e não retornaram para a dose dois. Agora, o Núcleo de Imunização da Sems (Secretaria Municipal de Saúde) busca fazer com que essas pessoas recebam essa segunda dose para que fiquem com o ciclo primário de proteção completo. As doses da vacina da Janssen estão disponíveis apenas nas Unidades Básicas de Saúde.

Quando as vacinas da Janssen começaram a ser aplicadas, a orientação do laboratório é que essa teria dose única, ao contrário das outras desenvolvidas contra a Covid-19, como da Pfizer, Astrazeneca e Coronavac, que seriam necessárias duas doses para completar esse ciclo. Porém, desde novembro de 2021, o Ministério da Saúde orienta para que seja aplicada uma segunda dose de reforço para que o esquema vacinal se complete.

De acordo com Edvan Marcelo Marques, gerente do NI, esse esquema precisa ser completado para que a imunização tenha a resposta esperada. “É importante ressaltar que essa segunda dose é recomendada apenas para quem iniciou a vacinação contra a Covid-19 com a vacina do laboratório Janssen, ou seja, tomou a chamada dose única do imunizante”.

Essa segunda dose da Janssen é necessária também para que as pessoas possam, depois, receber a dose de reforço da Pfizer Bivalente, versão mais atual do imunizante que já previne também novas variantes do coronavírus. “Para isso, é necessária essa segunda dose da Janssen primeiro. Depois de pelo menos quatro meses a dose da vacina bivalente pode ser aplicada”, completa Edvan.

Com informações da Prefeitura de Dourados.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram