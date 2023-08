Caminhonete roubada em SP é encontrada em rodovia de MS

Policiais do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) encontraram na tarde de ontem (28), uma Mitsubishi L200 Triton de cor branca com registro de roubo na cidade de Itapecerica da Serra (SP). O veículo foi encontrado com as rodas para cima, às margens da rodovia MS-395, na área rural do município de Bataguassu, a 313 quilômetros de Campo Grande.

O flagrante aconteceu durante um patrulhamento ostensivo quando os policiais depararam com a caminhonete abandonado fora da pista. Durante a checagem na numeração do chassi e motor, constataram que o veículo tinha registro de roubo no dia 17 de agosto na cidade de Itapecerica da Serra (SP).

A ocorrência foi registrada na Delegacia da Polícia Civil de Bataguassu.

