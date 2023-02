MS cria barreira sanitária com Bolívia temendo gripe aviária

A partir de hoje (15) quem vir de Corumbá ou fazer essa passagem por Corumbá-Bolívia, terá o seu veículos verificado. A criação de barreiras sanitárias em Corumbá está sendo estabalecida pelo Governo do Estado para evitar que o surto de gripe aviária que atinge a Bolívia chegue ao território sul-mato-grossense foi anunciada pelo secretário Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc), Jaime Verruck.

“Nós estamos com um surto de gripe aviária na Bolívia. Temos que evitar de todas as formas que ela chegue no Brasil. Estamos com uma ação com o Ministério da Agricultura para estimular barreiras sanitárias. Hoje teremos uma reunião com o Ministério da Agricultura e Iagro para estabelecer as barreiras. São medidas de prevenção”, explicou na entrevista.

No começo do mês foi instituída, em primeira instância, uma emergência sanitária animal por 120 dias, situação que pode ser reduzida ou prolongada consoante a situação epidemiológica. A disseminação do vírus altamente contagioso é uma preocupação para os governos e para a indústria avícola, pois interrompe o abastecimento, aumenta os preços dos alimentos e representa um risco de transmissão para humanos. Em outras partes da América Latina, surtos de gripe aviária altamente patogênica foram encontrados entre aves na Colômbia, México e Equador.

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.

Leia mais: Surto de gripe aviária faz granjas redobrarem cuidados para evitar disseminação da doença