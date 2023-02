Em parceria com a SEAD, UEMS vai ofertar cursos de capacitação à profissionais da assistência social

A Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) e a SEAD (Secretaria de Estado de Assistência Social e dos Direitos Humanos) divulgaram nesta quarta-feira (15), uma parceria que prevê a capacitação de 1,9 mil profissionais de assistência social no Estado, com 1,2 mil vagas para cursos de educação à distância e 700 no modelo presencial.

A capacitação iniciou nesta terça-feira (14), com a aula magna na Escola do SUAS MS “Mariluce Bittar”, com a presença da secretária da SEAD, Patrícia Elias Cozzolino de Oliveira e da Vice-Reitora da UEMS, professora Dra. Celi Correa Neres. A aula foi ministrada pela professora doutora, Denise Collin, abordando assuntos relacionados aos povos originários e comunidades tradicionais. “Estamos selando a nossa parceria com a SEAD, já nos cursos de pós-graduação e agora de extensão”, disse a professora Celi Correa Neres.

Segundo a Pró-Reitora de Extensão, Cultura e Assuntos Comunitários, Érika Kaneta Ferri, que também participou do evento, serão ofertados 15 cursos de capacitação como de Escuta especializada; Secretaria-Executiva dos Conselhos Municipais de assistência social; Supervisão Técnica no SUAS; Trabalho Social com Famílias; Vigilância Socioassistencial; Educação em Direitos Humanos e Conselho Tutelar; Atendimento ao Público no SUAS; SUAS e o sistema de justiça, entre outros, todos com 20 ou 40 horas. “Essa parceria é importante porque ela consolida o papel da Universidade no fortalecimento das políticas públicas em defesa da população mais vulnerável do estado”, disse a pró-reitora.

O Programa Estadual de Capacitação em Assistência Social de MS é uma ação integrante da Supas (Superintendência de Assistência Social), coordenado e desenvolvido pela Coesas (Coordenadoria da Escola de Assistência Social de MS) com a participação ativa das coordenadorias de Proteção Social Básica e Especial, Gestão do Suas e Primeira Infância no SUAS da Sead.

Com informações da SEAD