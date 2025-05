SUS vai oferecer donepezila para casos graves de Alzheimer a partir desta quinta-feira

Medicação antes restrita a estágios leves e moderados passa a ser disponibilizada para pacientes em estado avançado da doença

Uma portaria do Ministério da Saúde publicada nesta quinta-feira (15) no Diário Oficial da União autoriza o uso da donepezila no tratamento de pacientes com Alzheimer em estágio grave pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Até então, o medicamento era fornecido apenas a pessoas com formas leves ou moderadas da doença.

Segundo a pasta, a medida amplia o cuidado aos pacientes e possibilita o uso da donepezila de forma isolada ou associada à memantina, medicamento já ofertado na rede pública para estágios mais avançados. Ambos os fármacos atuam na preservação das funções cognitivas e no controle de sintomas como confusão mental, apatia e alterações de comportamento.

A mudança foi proposta pelo próprio Ministério da Saúde durante a revisão do Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) da doença de Alzheimer, documento que orienta o tratamento no SUS com base em evidências científicas.

A estimativa é que cerca de 10 mil pessoas sejam beneficiadas já no primeiro ano da ampliação do acesso à donepezila para casos graves.

