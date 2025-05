Vetter Empreendimentos consolida atuação no litoral catarinense com foco no alto padrão

Com sede em Blumenau e mais de uma década de história, construtora aposta em projetos imobiliários que valorizam o litoral norte de Santa Catarina

A Vetter Empreendimentos nasceu em 2011, em Blumenau (SC), e desde então tem concentrado sua atuação no litoral norte catarinense, especialmente em cidades como Balneário Piçarras e Penha. Com foco em empreendimentos de alto padrão, a construtora aposta em projetos que combinam localização estratégica, acabamento sofisticado e valorização a médio e longo prazo.

Nos últimos anos, a empresa ganhou reconhecimento no setor. Em 2025, foi listada no ranking INTEC como a 35ª maior incorporadora do Brasil e a 4ª de Santa Catarina. Parte desse destaque vem da valorização dos imóveis já entregues, como os residenciais Sunset Tower e Palm Springs, que registraram alta significativa desde seus lançamentos.

Embora o foco permaneça em imóveis de alto padrão, a Vetter tem buscado associar seus projetos a uma proposta de vida mais integrada e coletiva — um posicionamento que dialoga com as transformações no perfil dos consumidores do setor imobiliário.

Com novos lançamentos previstos, a empresa segue firme na proposta de consolidar sua marca no litoral catarinense, atuando com um olhar estratégico para a valorização urbana e a experiência de moradia.







