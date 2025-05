Gerson destaca compromisso com a solidariedade em Dia D da campanha “Seu Abraço Aquece”

A Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) realizou, na manhã desta quinta-feira (15), a entrega simbólica de mais de 1.600 peças de agasalhos e cobertores arrecadadas por deputados e servidores para a campanha “Seu Abraço Aquece”, promovida pelo Governo do Estado. A ação tem como objetivo ajudar famílias em situação de vulnerabilidade social durante o período de frio.

O presidente da ALEMS, deputado Gerson Claro (PP), destacou a importância do envolvimento do Parlamento em iniciativas solidárias e reforçou que a campanha segue até o próximo dia 23 de maio, com encerramento oficial no Centro de Convenções Albano Franco.

“Quando somos solidários e ajudamos quem mais precisa, cumprimos um papel social essencial. A participação de todos os setores da Assembleia mostra o compromisso da Casa com as causas que realmente importam”, afirmou o parlamentar.

Presente no evento, a primeira-dama do Estado, Mônica Riedel, agradeceu a contribuição da Assembleia Legislativa para a campanha.

“São gestos como esse que fortalecem o alcance da ação. A solidariedade mobiliza, sensibiliza e transforma realidades. Tenho certeza de que este ano atingiremos nosso objetivo, graças ao envolvimento de todos que atenderam a esse chamado”, declarou.

O secretário estadual de Administração, Frederico Felini, informou que cerca de 300 entidades se cadastraram para receber as doações. A partir do dia 2 de junho, os itens arrecadados começarão a ser distribuídos em Campo Grande e no interior do Estado.

A campanha “Seu Abraço Aquece” segue recebendo doações em diversos órgãos públicos estaduais, incluindo a Assembleia Legislativa de MS.

