Subea ensina tutores a cuidar de seus pets após a castração

A castração em cães e gatos é um procedimento cirúrgico comumente realizado, mas que exige cuidados fundamentais para garantir uma rápida recuperação dos animais e o sucesso da cirurgia. Além de contribuir para evitar ninhadas indesejadas, a castração também ajuda a prevenir doenças e situações indesejadas, como o abandono e os maus-tratos.

O procedimento, que envolve a retirada dos testículos nos machos e dos ovários e útero nas fêmeas, é considerado de baixa complexidade, mas os tutores devem estar cientes da importância de seguir as orientações do médico veterinário para garantir a saúde e o bem-estar de seus animais de estimação.

De acordo com a veterinária da Subsecretaria Municipal de Bem-Estar Animal (Subea), Giselle Tavares, é fundamental seguir rigorosamente a prescrição do veterinário após a cirurgia. “É preciso seguir as orientações à risca. Após a cirurgia, o veterinário pode prescrever antibióticos, analgésicos ou outros medicamentos para a recuperação do animal. É muito importante seguir a receita. Se ocorrer qualquer eventualidade, o tutor deve entrar em contato com o veterinário, que estará ciente de qualquer dificuldade e indicará o melhor caminho”, destacou Giselle.

O repouso é outro ponto crucial. Durante o período de recuperação, que normalmente leva de 7 a 10 dias, os tutores devem evitar que seus animais corram, pulem, brinquem, ou interajam com outros animais, a fim de evitar que forcem os pontos da cirurgia. “Às vezes, uma simples subida no sofá pode causar a ruptura dos pontos e abrir a incisão”, alerta a veterinária.

A atenção aos curativos é igualmente importante, especialmente no caso das fêmeas. “Existem roupas cirúrgicas que podem ser usadas para proteger a região abdominal e colares elizabetanos que evitam que elas coçem e contaminem o local da cirurgia”, destaca Giselle.

Em casos nos quais os tutores não seguem as orientações corretamente, o animal pode necessitar de uma nova cirurgia. “Isso envolve anestesiar o animal novamente, e a recuperação será ainda mais delicada e demorada. Portanto, é fundamental cuidar do animal desde o momento em que ele volta para casa após a cirurgia”, ressalta a veterinária.

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Subea, oferece um programa gratuito de castração para cães e gatos, machos e fêmeas. Para participar, os tutores interessados devem apresentar o número do NIS, documento com foto e comprovante de residência. Os atendimentos ocorrem às segundas, terças, quintas e sextas-feiras, com a disponibilização de 15 senhas pela manhã, a partir das 7h30, e 15 senhas à tarde, a partir das 13h.

No dia da consulta, os tutores devem levar seus animais para avaliação e microchipagem pela equipe veterinária da Subea. Se o animal estiver apto para a castração, o procedimento é agendado, e o tutor recebe as informações sobre o local, data e hora da cirurgia. Além disso, às quartas-feiras, a equipe realiza visitas in loco para ONGs e protetores independentes. Para obter mais informações sobre o programa de castração, os tutores interessados podem ligar para o número 2020-1397.

A castração é uma ferramenta importante para o controle da população de animais de rua e para a promoção da saúde e bem-estar dos animais de estimação.

Com informações da Prefeitura de Campo Grande